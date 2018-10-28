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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. İngiliz basını, Beşiktaş'ın Liverpool'a Loris Karius'u geri göndererek Divock Origi'yi kiralamak istediğini yazdı.

Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Listenin ilk sırasında santrfor transferi geliyor. Negredo'nun da gitmesinin ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartallar, forvet bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı.

Orman yönetiminin, bu konuda ilk olarak Liverpool'da gözden düşen ve B takımına gönderilen Divock Origi'nin işini bitirmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Öyle ki Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında İngiliz ekibine müthiş bir takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Ada basınının iddiasına göre siyah-beyazlılar Karius için olan haklarından Divock Origi için vazgeçme konusunda Liverpool'a bir teklifte bulunacak.

Siyah-beyazlılar, Alman kaleciyi aldığı şartlarda (kiralama+satın alma) geri vererek, karşılığında Belçikalı forvet Origi'yi aynı şartlarda almak istiyor. Liverpool'un, scout şefi Hunter'ın bu konudaki raporuna göre karar vereceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği kaleci Karius, özellikle gece yaşantısının hareketli olması nedeniyle eleştiri alıyor. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş Divock Origi Loris Karius

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