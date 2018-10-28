Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Listenin ilk sırasında santrfor transferi geliyor. Negredo'nun da gitmesinin ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartallar, forvet bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı.
Orman yönetiminin, bu konuda ilk olarak Liverpool'da gözden düşen ve B takımına gönderilen Divock Origi'nin işini bitirmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.
Öyle ki Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında İngiliz ekibine müthiş bir takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Ada basınının iddiasına göre siyah-beyazlılar Karius için olan haklarından Divock Origi için vazgeçme konusunda Liverpool'a bir teklifte bulunacak.
Siyah-beyazlılar, Alman kaleciyi aldığı şartlarda (kiralama+satın alma) geri vererek, karşılığında Belçikalı forvet Origi'yi aynı şartlarda almak istiyor. Liverpool'un, scout şefi Hunter'ın bu konudaki raporuna göre karar vereceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği kaleci Karius, özellikle gece yaşantısının hareketli olması nedeniyle eleştiri alıyor. (Fotomaç)
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
Galatasaraylı futbolcu Nagatomo'da büyük tehlike
Loris Karius'a kulübe yolu göründü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
FIFA resmen açıkladı!
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum