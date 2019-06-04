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Beşiktaş'tan ayrılan Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayan Adriano ülkesine döndü. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Brezilyalı yıldız Adriano, ülkesi takımlarından Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı!

Beşiktaş ile kontratı sona eren Brezilyalı sol bek Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı.

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34 yaşındaki sol bek, "Sao Paulo benimle ilgilenen kulüplerden bir tanesiydi. Hemen hemen transfer bitti. Geleceğe bakıyorum. Sao Paulo gibi bir kulüp kariyerime devam etmemi sağladığı için çok mutluyum. Küçük kontrat detaylarının da hallolmasının ardından imzayı atacağım. Geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yakın tarihte sona erdiğini hatırlatan Adriano, "Kısa bir tatilden sonra antrenmanlara başlayacağım ve sezon başladığında formda olacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

Sao Paulo ile Adriano'nun maaş, imaj hakları gibi konularda son 1 haftada uzlaşmaya vardıkları bilgisi verildi.

Coritiba altyapısından yetişen Adriano, Sevilla'da 5 yıl geçirdikten sonra Barcelona'ya transfer oldu. Altı sezonluk Barcelona macerası sonrası Adriano, Beşiktaş'a transfer oldu. Deneyimli sol kanat oyuncusu, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 29 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş adriano sao paulo

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