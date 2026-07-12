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Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi şaşırttı!

Beşiktaş'tan ayrılan Milli kaleci Ersin Destanoğlu, kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek. Tecrübeli file bekçisi, Al Jazira ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi şaşırttı!
Burak Kavuncu
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezonda kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Beşiktaş tan ayrılan Ersin Destanoğlu nun yeni adresi şaşırttı! 1

Transfer sürecinde Ersin Destanoğlu'na yalnızca Körfez ekipleri değil, İngiltere'den de ilgi vardı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de milli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı öne sürülürken, deneyimli file bekçisi tercihini Al Jazira'dan yana kullandı.

YENİ MACERA BAŞLIYOR

Beşiktaş tan ayrılan Ersin Destanoğlu nun yeni adresi şaşırttı! 2

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması beklenirken, milli kalecinin yeni sezonda Al Jazira'nın kalesini koruyacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Ersin Destanoğlu beşiktaş
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