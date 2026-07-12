Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi şaşırttı!

Yeni sezonda kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

HULL CITY DE DEVREDEYDİ! AL JAZIRA İLE EL SIKIŞTI...

Transfer sürecinde Ersin Destanoğlu'na yalnızca Körfez ekipleri değil, İngiltere'den de ilgi vardı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de milli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı öne sürülürken, deneyimli file bekçisi tercihini Al Jazira'dan yana kullandı.

YENİ MACERA BAŞLIYOR

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması beklenirken, milli kalecinin yeni sezonda Al Jazira'nın kalesini koruyacağı ifade ediliyor.