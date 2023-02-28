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  4. Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni durağı eski takımı oluyor! Tecrübeli çalıştırıcı ile ilk temas kuruldu...

Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni durağı eski takımı oluyor! Tecrübeli çalıştırıcı ile ilk temas kuruldu...

28.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig' geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda başarılı teknik direktör İlhan Palut'un görevine son verip Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konyaspor yönetimi flaş bir karara daha imza atmak üzere...

Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni durağı eski takımı oluyor! Tecrübeli çalıştırıcı ile ilk temas kuruldu...

İlhan Palut'un takımdan gönderilmesinin ardından Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konya yönetimi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aleksandar Stanojevic yönetiminde Konyaspor 4 maça çıkarken bu maçların tamamında mağlup oldu. 4 maçta hiç gol atamayan Konya ekibi, kalesinde de 8 gol görerek kötü performansını devam ettirdi.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Stanojevic'in performansından memnun kalmayan Konyaspor yönetimi, Sergen Yalçın ile ilk teması kurdu. 2017-18 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Yalçın, takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında kariyerine dair açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım" demişti.

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