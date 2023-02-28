Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni durağı eski takımı oluyor! Tecrübeli çalıştırıcı ile ilk temas kuruldu...

İlhan Palut'un takımdan gönderilmesinin ardından Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konya yönetimi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aleksandar Stanojevic yönetiminde Konyaspor 4 maça çıkarken bu maçların tamamında mağlup oldu. 4 maçta hiç gol atamayan Konya ekibi, kalesinde de 8 gol görerek kötü performansını devam ettirdi.
Stanojevic'in performansından memnun kalmayan Konyaspor yönetimi, Sergen Yalçın ile ilk teması kurdu. 2017-18 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Yalçın, takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
Geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında kariyerine dair açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım" demişti.