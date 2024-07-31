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Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Rebic'in sözleşmesi feshedildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.07.2024 21:10
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Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hırvat futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Rebic'in sözleşmesi feshedildi
Ante Rebic

Ante Rebic

HIR Hırvatistan
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yabancı kontenjanında boşluk açmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fesih görüşmelerinde anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, Rebic'in alacağı maaşın bir kısmını ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Ante Rebic’le Yollarımız Ayrıldı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

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