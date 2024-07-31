Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Rebic'in sözleşmesi feshedildi

Yabancı kontenjanında boşluk açmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fesih görüşmelerinde anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, Rebic'in alacağı maaşın bir kısmını ödeyecek.
"Ante Rebic’le Yollarımız Ayrıldı
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”