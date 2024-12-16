Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyordu! Siyah-Beyazlılar'dan gece yarısı açıklama geldi

Son günlerde Beşiktaş'tan ayrılmak istediği konuşulan Joao Mario'nun menajerlik şirketi, haberler üzerine açıklama yaptı.

Menajerlik şirketi Joao Mario için; "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

"HABERLER TAMAMEN YANLIŞTIR"

Joao Mario açıklamada yer alan ifadelerinde; "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır." dedi.

Joao Mario bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 asist yaptı.