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Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyordu! Siyah-Beyazlılar'dan gece yarısı açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.12.2024 11:01
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Beşiktaş'ta son günlerde takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Joao Mario için açıklama geldi. Joao Mario'nun menajerlik şirketi ayrılık iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyordu! Siyah-Beyazlılar'dan gece yarısı açıklama geldi
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son günlerde Beşiktaş'tan ayrılmak istediği konuşulan Joao Mario'nun menajerlik şirketi, haberler üzerine açıklama yaptı.

Menajerlik şirketi Joao Mario için; "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

"HABERLER TAMAMEN YANLIŞTIR"

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Joao Mario açıklamada yer alan ifadelerinde; "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır." dedi.

Joao Mario bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 asist yaptı.

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Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Valla gönderisin.İsabet olur.Al Musrati, Sağ bek, sol bek,, gitmeli.N'Door gibi türkiye de binlercesi var.Gitsin.BJK Orta Sahasına Gedson gibi koşan, mücadele eden en az 2 futbolcu alınmalı.Bahtiyar kalsın.Şans veridikçe çok daha iyi olacaktır.Sağ ve sol çizgiye ileri geri gidip gelebilen, mücadeleci çizgiadamları lazı.Bunlar lazım diyorum çünkü, BJK bir çok oyuncu geçip giden rakip futbolcuların arkasından sadece bakıyor.Birde Santrafor alınsın ama, defansları yıpratıcı özelliği olan, defanslara baskı kuran bir tip olmalı.
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