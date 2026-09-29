Beşiktaş'tan bir transfer daha! O isimle anlaşma sağlandı!

Beşiktaş, genç oyuncu transferlerine bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlılar, son olarak Belarus ekibi FC Minsk'te forma giyen orta saha oyuncusu Zakhar Drachev'i kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ GENÇ OYUNCUYU KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, Belarus U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Zakhar Drachev ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği FC Minsk'te geçirdiği dönemin ardından siyah-beyazlıların yolunu tuttu.

Orta sahada görev yapan Drachev, özellikle genç takımdaki performansıyla dikkat çekti. Belaruslu oyuncunun transferi, Beşiktaş'ın genç yeteneklere yönelik çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FC MİNSK İLE OLAYLI AYRILIK

Drachev'in FC Minsk'ten ayrılığı ise dikkat çeken bir sürecin ardından gerçekleşti. Belarus basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, takımının Dinamo Minsk ile geçtiğimiz temmuz ayında oynadığı karşılaşmadan bir gün önce kulübe haber vermeden takımdan ayrıldı.

FC Minsk tarafından geçtiğimiz ay yapılan resmi açıklamada ise Drachev'in geçerli bir gerekçe göstermeden antrenman ve takım çalışmalarına katılmadığı belirtilerek kadrodan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

U19 TAKIMINDA 24 MAÇTA 7 SKOR KATKISI

11 Ağustos'tan bu yana kulüpsüz durumda bulunan Drachev, FC Minsk A Takımı ile 18 karşılaşmada görev yaptı ancak bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Genç oyuncu, FC Minsk U19 takımında ise daha etkili bir performans sergiledi. Drachev, 24 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.