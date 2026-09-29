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Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan 'Hakemler dosyası' soruşturması genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Devrim Karadağ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınması spor kamuoyuna bomba gibi düştü. MHK üyeleriyle ilgili ciddi iddialar ortaya atılırken; söz konusu “Hakemler Dosyası” soruşturması ise genişliyor.

HAKEMLER İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Gelen son bilgilere göre; Süper Lig ve 1. Lig'de şu an görev yapan veya yapmış eski hakemler, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL KENDİSİ DUYURDU

Soruşturma kapsamında eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in de tanık sıfatıyla Emniyet'e davet edildiği öğrenildi.

Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vatan Emniyet'e tanık olarak ifade vermek üzere çağrıldığını duyurdu.

Eski hakem Bitnel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim …Futbolu kirletenlerden kurtulmak için , mobbing ‘e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın…!"

Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu 1

Bitnel ayrıca, hakemlik camiasında mobing iddialarıyla karşı karşıya kalan genç hakemlerin sesi olacağını belirterek, “Futbolu kirletenlerden kurtulmak için, mobbing'e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” mesajını verdi.

Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu 2

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Anahtar Kelimeler:
MHK Deniz Ateş Bitnel Ferhat Gündoğdu
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