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Beşiktaş'tan Caner Erkin kararı verildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Caner Erkin için teknik direktör Sergen Yalçın'dan kalması yönünde talep geldi. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli isme önerilen 750 bin Euro'luk sözleşmede iyileştirme yapacak.

Beşiktaş'tan Caner Erkin kararı verildi!

Beşiktaş'la olan sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan Caner Erkin'in menajeri, kendilerine önerilen rakamı az bularak ayrılık açıklaması yapmış, Başkan Ahmet Nur Çebi de "Fuzuli konuşan bir arkadaş ama o da kendince futbolcusunu koruyor. Bu yüzden saygı duyuyorum" karşılığını vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre TFF'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından, yerli oyuncu transferi daha fazla önem kazanınca Beşiktaş, Caner'le yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kararda teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi de etkili oldu.Hem Caner hem de Gökhan Gönül'ün kalmasını isteyen Yalçın, 31 yaşındaki tecrübeli sol beke, "Yeni sezonda kadro planlarım arasında varsın" dedi.

750 BİN EURO'LUK TEKLİFTE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Bir kez daha Caner'le görüşecek olan yönetim daha önce önerilen 750 bin Euro'luk sözleşme teklifinde iyileştirme yapacak. Sergen Yalçın, Yeni Malatya maçında kazanılan penaltıyı Caner Erkin'e attırıp jest yapmıştı.

GALATASARAY...

Caner’in yıllardır çalıştığı menajerinden ayrılmak istemediği ancak Fenerbahçe ve Galatasaray’la son dönemde yaşadıklarından sonra Beşiktaş’ta kalma konusuna çok daha sıcak baktığı bildirildi. Caner’in menajerlerinden birisi Ali Koç’un danışmanlarından, diğeri ise Fenerbahçe’nin eski oyuncularından birisinin oğlu.


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napcaz biz bunu kardeşim bize gen lazım
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