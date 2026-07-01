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Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında ayrılıkları resmileştirdi. Siyah-beyazlılar; kiralık futbolcular Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Devis Vasquez, Jota Silva ve Kristjan Asllani'nin yanı sıra Salih Uçan'a da teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş Kulübü, takımda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Devis Vasquez, Jota Silva, Salih Uçan ve Asllani ile yolların ayrıldığını açıkladı.

CENGİZ ÜNDER F.BAHÇE'YE DÖNDÜ

Beşiktaş tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

TOURE DE GÖNDERİLDİ

Beşiktaş tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi 2

Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Atalanta'dan kiralanan Malili hücum oyuncusu ile ilgili açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

VASQUEZ İLE DE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi 3

Beşiktaş: "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Devis Vasquez’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

JOTA SILVA İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi 4

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SALİH UÇAN'A VEDA

Beşiktaş tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi 5

2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

ASLLANI GÖNDERİLDİ

Beşiktaş tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi 6

Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
transfer ayrılık beşiktaş
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