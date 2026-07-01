Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Tam 6 isim gönderildi

Beşiktaş Kulübü, takımda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Devis Vasquez, Jota Silva, Salih Uçan ve Asllani ile yolların ayrıldığını açıkladı.

CENGİZ ÜNDER F.BAHÇE'YE DÖNDÜ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

TOURE DE GÖNDERİLDİ

Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Atalanta'dan kiralanan Malili hücum oyuncusu ile ilgili açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

VASQUEZ İLE DE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş: "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Devis Vasquez’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

JOTA SILVA İÇİN AÇIKLAMA

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SALİH UÇAN'A VEDA

2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

ASLLANI GÖNDERİLDİ

Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.