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Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması geldi! Taraftarlar tepki gösteriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.07.2024 07:26
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun’a veda etti. Siyah-beyazlıların yaptığı paylaşımın altına taraftarlar tepkide bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için öfkeli olan Beşiktaş taraftarı, Cenk Tosun adına paylaşım yapılmamasını istedi.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması geldi! Taraftarlar tepki gösteriyor...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cenk Tosun’a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BUGÜN İMZAYI ATACAK

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Beşiktaş formasıyla toplamda 227 maça çıkan Cenk Tosun, 96 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki milli futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 YILLIK İMZA

Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye 2 yıllık imzayı atacak.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun beşiktaş fenerbahçe
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