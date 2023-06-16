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Beşiktaş'tan çifte bomba! İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı aynı anda imzayı atabilir...

16.06.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile sıcak temasta olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olana kadar süre istedi. Ayrıca Lille'den Yusuf Yazıcı ile temasta olan siyah-beyazlılar, milli oyuncunun kiralanması konusunda büyük aşama kaydetti.

Beşiktaş'tan çifte bomba! İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı aynı anda imzayı atabilir...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyor. Tecrübeli teknik adamın takımın başına geçtiği günden beri şampiyon Galatasaray'dan bile çok puan toplayan siyah-beyazlılar, rakiplerine şimdiden korku salmış durumda...

EN BÜYÜK KOZ: ABOUBAKAR

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Devre arasında Weghorst'u Manchester United'a gönderip Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar büyük bir hamle yapmıştı. Attığı gol ve asistlerle takımını üst sıralarda tutan Aboubakar, Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl en önemli silahlarından biri olacak.

İRFAN CAN KAHVECİ VE YUSUF YAZICI

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Şenol Güneş'in en önem verdiği konulardan biri de orta saha. Orta sahadaki kaliteyi yükseltmek isteyen tecrübeli teknik adam, Yusuf Yazıcı'nın kesin olarak transfer edilmesini istedi. Kanatlarda da oynayabilen milli oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, Lille ile pazarlıklarda son aşamaya geldi. İrfan Can Kahveci konusunda da büyük aşama kaydeden siyah-beyazlı yöneticiler, milli oyuncudan gelecek haberi bekliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün kim olacağını bekleyen İrfan Can Kahveci, sonuca göre takımda kalıp kalmayacağını yönetime bildirecek.

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