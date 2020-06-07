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Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı! Maket taraftar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ertelenen ve 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak Süper Lig maçlarını bekliyor.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı! Maket taraftar...

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, "Çok ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik." dedi.

Pandemi sürecinde tüm kurallara uyduklarını vurgulayan Avşar, "En iyisini yapmaya çalıştık. En önemlisi sporcu sağlığı. Önceliğimiz sporcu sağlıydı. Şimdi artık maçları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ DA MAKETLERİ TRİBÜNDE OLACAK

Tribünlerde taraftar maketlerinin olacağını vurgulayan Avşar, "Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz. En büyük arzumuz bu." ifadelerini kullandı.

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