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Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Müptezel ve ekürisi..."

20.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası bir televizyon kanalında siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli hakkında yapılan yorumlar hakkında sert bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Müptezel ve ekürisi..."

Beşiktaş Kulübü, bir televizyon kanalında, siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karavel ile ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi.

Siyah-beyazlıların açıklamasında "Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Tüm taraftarlar takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisine itibar etmemeli." denildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü "Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir.

Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır.

Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir.

Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız.

Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır.

Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetkmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin "reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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