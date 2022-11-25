SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Şenol Güneş canlı yayında açıkladı...

Beşiktaş'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Şenol Güneş canlı yayında açıkladı...

25.11.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, takımın şimdiki halini ve olası Ronaldo transferi hakkında konuştu. Şenol Güneş'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Şenol Güneş canlı yayında açıkladı...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manchester United'tan ayrılan Ronaldo hakkında sorulan soruyu cevaplayan Şenol Güneş, net ifadeler kullandı.

"RONALDO'YU ALAMAYIZ"

0

"Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdim. O yaşta öyle çalışması herkese örnektir. Egolu görünmesine rağmen hep mütevazidir. Büyük katkılar yaptı. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. Çünkü, çok zekası ve yeteneği vardır. Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız, yok alamayız. Onu söyleyeyim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Şenol Güneş beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

Brezilya kazandı, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci gündem oldu!

Brezilya kazandı, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci gündem oldu!

Eyvah Neymar! Bileğinin son halini görenler şaşkına döndü... Turnuvaya devam edebilecek mi?

Eyvah Neymar! Bileğinin son halini görenler şaşkına döndü... Turnuvaya devam edebilecek mi?

Feghouli geri dönüyor! Herkes şaşkın...

Feghouli geri dönüyor! Herkes şaşkın...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.