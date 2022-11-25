Beşiktaş'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Şenol Güneş canlı yayında açıkladı...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manchester United'tan ayrılan Ronaldo hakkında sorulan soruyu cevaplayan Şenol Güneş, net ifadeler kullandı.

"RONALDO'YU ALAMAYIZ"

"Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdim. O yaşta öyle çalışması herkese örnektir. Egolu görünmesine rağmen hep mütevazidir. Büyük katkılar yaptı. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. Çünkü, çok zekası ve yeteneği vardır. Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız, yok alamayız. Onu söyleyeyim."

