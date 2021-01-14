Beşiktaş'tan Cüneyt Çakır açıklaması

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili konuştu.

Çakır'ın Avrupa'daki performansını derbide beklediklerini vurgulayan Kaynar, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Cüneyt Çakır hata da yapabilir, yapacaktır, önemli olan oyunun önüne geçen hatalar yapmaması. Cüneyt Çakır gibi başarılı bir hakemin bunun altından kalkabileceğini, Avrupa'daki Cüneyt Çakır'ın bu derbinin altından kalkacağını düşünüyorum. Art niyetli yapılmayan hataların başımızın üstünde yeri var. Genç hakemleri desteklemeliyiz, bu genç hakemlerin önünü kapatınca, belli sayıda hakemlerle bu işi götürmeye çalışıyoruz ki bu bizi çok zorluyor, çok üzüyor. Bir futbol adamı olarak, ben Avrupa'daki Cüneyt Çakır'ı görmek istiyorum, Avrupa'da yönettiği müthiş maçlardan birini bekliyorum, Cüneyt Çakır da bunu kanıtlamak zorunda." dedi.

