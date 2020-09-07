Beşiktaş'tan Cyle Larin'in sakatlığı hakkında açıklama

Beşiktaş'tan Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında açıklama.
"Cyle Larin’in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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