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Beşiktaş'tan depremzedeler için hatıra bileti

24.02.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları 14. hafta erteleme karşılaşmasının hatıra biletlerinin depremzedelere yardım için satışa sunulacağını belirtti.

Beşiktaş'tan depremzedeler için hatıra bileti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme maçının hatıra biletleri, bugün saat 19.03'te passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasında satışa sunulacaktır. 100 TL bedelle satışa sunulacak hatıra biletler için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır. Hatıra bilet satışından elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla kullanılacaktır. Her renkten vatandaşımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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