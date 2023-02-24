Beşiktaş'tan depremzedeler için hatıra bileti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme maçının hatıra biletleri, bugün saat 19.03'te passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasında satışa sunulacaktır. 100 TL bedelle satışa sunulacak hatıra biletler için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır. Hatıra bilet satışından elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla kullanılacaktır. Her renkten vatandaşımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

