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Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2018 08:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Villarreal'in Türk yıldızı Enes Ünal'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı önce kiralayıp, sonrasında da bonservisini almayı planladığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

Beşiktaş, forvet arayışlarında Villarreal formasını giyen Enes Ünal'ı da listesine ekledi.

Takımı gençleştirme ve maliyetleri düşürme politikası izleyen siyah-beyazlılar, uzun vadede forvet hattını Larin ile birlikte Enes'e emanet etmeyi planlıyor.

Başkan Orman ve ekibinin oyuncuyu yeni sezon için kiralamayı, sonraki sezon için de bonservisiyle almayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Levante'de kiralık olarak geçiren Enes, toplamda 6 gol ve 4 asistle oynadı.

(Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
enes ünal Beşiktaş

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