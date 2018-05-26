Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

Beşiktaş, forvet arayışlarında Villarreal formasını giyen Enes Ünal'ı da listesine ekledi.

Takımı gençleştirme ve maliyetleri düşürme politikası izleyen siyah-beyazlılar, uzun vadede forvet hattını Larin ile birlikte Enes'e emanet etmeyi planlıyor.

Başkan Orman ve ekibinin oyuncuyu yeni sezon için kiralamayı, sonraki sezon için de bonservisiyle almayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Levante'de kiralık olarak geçiren Enes, toplamda 6 gol ve 4 asistle oynadı.

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