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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 98 sayılık galibiyet! Seride durum 2-1'e geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 98-77 mağlup etti. Seride durum 2-1’e gelirken, 4. maç yine siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 98 sayılık galibiyet! Seride durum 2-1'e geldi
Emre Şen

Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3’üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko’yu 98-77’lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş Fibabanka’dan Jonah Mathews oldu.

DÖRDÜNCÜ MAÇ 23 HAZİRAN

Derbide Jonah Mathews 25 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 22 sayı kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte ise Devon Hall ve Wade Baldwin 14’er sayıyla oynadı.
Final serisinde 4. maç 23 Haziran Pazartesi saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 7, Sleva 6, Mathews 25, Terry 4, Needham 4, Allman 7, Plavsic 16, Yiğit Arslan 22, Kerem Konan, Morgan 7

FENERBAHÇE BEKO: Khem Birch 7, Emre Ekşioğlu 3, Hayes 2, Guduric 13, McCollum 7, Baldwin 14, Melli 3, Hall 14, Melih Mahmutoğlu 6, Faruk Biberoviç, Metecan Birsen 8

1’İNCİ ÇEYREK: 22-9

DEVRE: 50-31

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 72-56

5 FAUL ALAN: 35.36 Needham, 38.26 Sleva (Beşiktaş Fibabanka) - 33.24 Baldwin (Fenerbahçe Beko)

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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