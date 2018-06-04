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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: "Ozan'ı ver, Gökhan Töre'yi al"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.06.2018 13:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe'de formayı unutan Ozan Tufan'ın transferi için geçirdiği sakatlıklar sebebiyle verim alamadığı Gökhan Töre'yi takasta kullanmayı düşünüyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: "Ozan'ı ver, Gökhan Töre'yi al"

Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde yıldızı parlayan Ozan Tufan, Beşiktaş'ın da isteğine rağmen Volkan Şen ile birlikte Kanarya'yı tercih etmişti.

Ancak bu sezon Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalmasıyla birlikte oynayabileceği bir takım arıyor. Şenol Güneş'in transfere onay vermesiyle birlikte siyah-beyazlılar da harekete geçti.

Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde verim alamadığı Gökhan Töre'yi takasta kullanmayı düşünüyor. Kadrosunu güçlendirirken gençleştirmek isteyen Beşiktaş, Ozan Tufan'ı Gökhan Töre takasıyla bunun ateşini yakmayı planlıyor.

Ozan Tufan'ı Galatasaray da istediği için Beşiktaş elini çabuk tutup işi bitirmeyi planlıyor. (Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe ozan tufan gökhan töre

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yine tineri çekmiş bu 8taslılar :)))
yine tineri çekmişler?????? ?'?
biri bu habere şaka desin.adam fb yi tercih etmiş yani parayı.ayrıca argo bir twiti var beşiktaşla ilgili,burak girer bu lavuk giremez bu kulüpten içeri...
Quaresma ve Pepeyide verelim Ozaninho için feda olsun
gokhan tore sakat 1 senedir yok ortada ozan t de dokuntu bence parayla alsin bjk satalim gitsin gokhan toreyide almayalim
gökan töreden bir cacık olmaz lensle takas etsinler koşa koşa gelir lens
iki takım içinde mantıklı takas fakat ozanı yeni teknik direktör kullanmak ve yeniden parlatmak isteyebilir
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