Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde yıldızı parlayan Ozan Tufan, Beşiktaş'ın da isteğine rağmen Volkan Şen ile birlikte Kanarya'yı tercih etmişti.
Ancak bu sezon Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalmasıyla birlikte oynayabileceği bir takım arıyor. Şenol Güneş'in transfere onay vermesiyle birlikte siyah-beyazlılar da harekete geçti.
Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde verim alamadığı Gökhan Töre'yi takasta kullanmayı düşünüyor. Kadrosunu güçlendirirken gençleştirmek isteyen Beşiktaş, Ozan Tufan'ı Gökhan Töre takasıyla bunun ateşini yakmayı planlıyor.
Ozan Tufan'ı Galatasaray da istediği için Beşiktaş elini çabuk tutup işi bitirmeyi planlıyor. (Hürriyet)
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