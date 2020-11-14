Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı

İstanbul'da pazar günü gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, favori Formula 1 pilotları hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Siyah-beyazlılardan paylaşılan görüntülerde Josef de Souza, Utku Yuvakuran, Atiba ve Rachid Ghezzal yarış öncesinde sevdiği ve favori gördüğü pilotlar hakkında görüşlerini belirtti.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

VİDEO: İHA

