Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı

İstanbul'da pazar günü gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, favori Formula 1 pilotları hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.
Siyah-beyazlılardan paylaşılan görüntülerde Josef de Souza, Utku Yuvakuran, Atiba ve Rachid Ghezzal yarış öncesinde sevdiği ve favori gördüğü pilotlar hakkında görüşlerini belirtti.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
VİDEO: İHA
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