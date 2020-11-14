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Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.11.2020 09:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.

İstanbul'da pazar günü gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, favori Formula 1 pilotları hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Siyah-beyazlılardan paylaşılan görüntülerde Josef de Souza, Utku Yuvakuran, Atiba ve Rachid Ghezzal yarış öncesinde sevdiği ve favori gördüğü pilotlar hakkında görüşlerini belirtti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
VİDEO: İHA

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