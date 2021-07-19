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Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki: Büyük acizlik

19.07.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın Rosier ve Ghezzal için girişimlerde bulunmasına tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki: Büyük acizlik

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için transfer girişimlerinde bulunması ve Burak Elmas'ın konuyla ilgili açıklamaları üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dalgakıran, yapılanın acizlik olduğunu kaydederken, "Sadece Avrupa'da 164 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum.

Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz.

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