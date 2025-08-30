SPOR

  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş’tan Gabriel Paulista açıklaması

Beşiktaş Kulübü, UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne ile oynadığı müsabakada sakatlanarak ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista’nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Berker İşleyen

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! Derbiyi kaçırabilir...

