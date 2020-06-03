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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1986-87 sezonu cevabı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2020 19:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1986-87 sezonu cevabı verildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1986-87 sezonu cevabı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a, "Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların ‘Şeref’imiz ile oynayıp ‘Hakkı’mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

Süper Lig’de birçok takımda görev yapan çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ adlı kitabında flaş itiraflarda bulundu. Bakkal, Denizlispor forması giydiği dönemde 1986-1987 sezonunun sondan bir önceki haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası G.Saray’dan 2’şer milyon lira prim aldıklarını söylemişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1986-1987 yılında galatasaray rakiplerimize at hapı verdi diye ağlıyorlar. e sizin serdal adalınız 2011 yılında rakibniz ibrahim akına yarış atı vermekten tutuklanmıştı tayfur havutçuyla?
ben anlamıyorum nasil kafadasiniz sen git denizlisporu şampiyonluk macinda hemde 1-0 öndeyken dk 85 gol ye şampiyonluktan ol sonra gelin 20 sene sonra ağlama başlayın.
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