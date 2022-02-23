Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. transfer çalımı! Gedson Fernandes'ten sonra şimdi de Halil Dervişoğlu

Son dakika haberi: Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla liderin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezon için kolları sıvadı. İç transferin yanı sıra, Benfica'dan Gedson Fernandes'i alan Kartal, Galatasaray'a transfer çalımı atmıştı. Siyah-beyazlılar şimdi de, Halil Dervişoğlu'na kancayı taktı...

Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti.

Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu. Listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu doğrultuda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.

GALATASARAY'IN SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Cimbom transferinde önceliğe sahip.

Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu Galatasaray'a iletecek ve öncelik tanıyacak.

Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı- kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.

SADECE O SEVİNMEDİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Halil Dervişoğlu, İmparator'un gidişi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladı.

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta sadece 4 gol bulabilirken Göztepe maçındaki tavrı da taraftarı çıldırttı.

Galatasaray'ı zafere götürecek penaltı öncesinde tüm stat nefesini tutup hakeme odaklanırken penaltı işareti ile birlikte sarı-kırmızılı oyuncular coştu; biri hariç!

Halil'in o anda kulübede kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

