SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. transfer çalımı! Gedson Fernandes'ten sonra şimdi de Halil Dervişoğlu

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. transfer çalımı! Gedson Fernandes'ten sonra şimdi de Halil Dervişoğlu

23.02.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Ligde başarısız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaları sürdürüyor. Gedson Fernandes'i alarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atan Kartal, şimdi de Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 2. transfer çalımı! Gedson Fernandes'ten sonra şimdi de Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberi: Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla liderin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezon için kolları sıvadı. İç transferin yanı sıra, Benfica'dan Gedson Fernandes'i alan Kartal, Galatasaray'a transfer çalımı atmıştı. Siyah-beyazlılar şimdi de, Halil Dervişoğlu'na kancayı taktı...

Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti.

Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu. Listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu doğrultuda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.

thumbs_b_c_95bb33a2d3cff4a9362739cd03794c6f

GALATASARAY'IN SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Cimbom transferinde önceliğe sahip.

Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu Galatasaray'a iletecek ve öncelik tanıyacak.

Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı- kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.

SADECE O SEVİNMEDİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Halil Dervişoğlu, İmparator'un gidişi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladı.

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta sadece 4 gol bulabilirken Göztepe maçındaki tavrı da taraftarı çıldırttı.

Galatasaray'ı zafere götürecek penaltı öncesinde tüm stat nefesini tutup hakeme odaklanırken penaltı işareti ile birlikte sarı-kırmızılı oyuncular coştu; biri hariç!

Halil'in o anda kulübede kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray maçında şike suçlaması!Galatasaray maçında şike suçlaması!
Erman Toroğlu'ndan olay yorum! "Sorumlusu Fatih Terim'dir"Erman Toroğlu'ndan olay yorum! "Sorumlusu Fatih Terim'dir"
Galatasaray'da 9 isimle yollar ayrılacak Galatasaray'da 9 isimle yollar ayrılacak
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!

Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!

Galatasaray maçında şike suçlaması!

Galatasaray maçında şike suçlaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sarımsaktan sonra en faydalısı o! Her derde deva

Sarımsaktan sonra en faydalısı o! Her derde deva

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.