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Beşiktaş'tan Galatasaray mesajı!

13.07.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, fikstür çekiminin ardından konuştu.

Beşiktaş'tan Galatasaray mesajı!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacaklarını aktardı.

Yeni sezon öncesi tüm kulüplere başarı dileğinde bulunan Erdoğan, "İnşallah sağlıklı bir sezon geçer. Taraftarlar da statlara dönecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Ligde tüm takımlar kuvvetli. Çok çalışan ve hak eden kazansın. Sahada oynansın ve hep birlikte ligi en iyi şekilde bitirelim. TFF'ye çok iş düşüyor. Maç planlamasında Avrupa'da oynayan takımların göz ardı edilmemesi lazım. Bu işin içinde olan herkesle fikir alışverişinde olunmalı. İstişareler daha sık yapılmalı. En önemlisi sporun gelişimi. Sizlere de Allah kolaylık versin. Sonunda hak edenin kazandığı bir lig olsun." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ HAKLI OLARAK İSYAN EDİYORDU"

Galatasaray ile 29. hafta karşılaşacaklarını belirten yönetici, "Taraftarlarımız haklı olarak '2. yarıda hep son haftalarda Galatasaray'a gidiyoruz, nasıl bir şans bu' diyordu. Yine Galatasaray'a gideceğiz ama hiç değilse 2. yarının ortalarına doğru, şampiyonluğu belirleyen haftalarda olmayacak." dedi.

Kemal Erdoğan, siyah-beyazlıların tekrar kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferiyle ilgili bir soruya, "Yönetim kurulunda görev dağılımı var. Biz hepimiz çalışma alanlarında onları rahat bırakırız. Ben bile onlara sık sık soru sormuyorum. Tabii ki merak ediyorum. Onlara güveneceğiz. Onlar başkanımızın önderliğinde Beşiktaş'a yakışanı yapacaktır. Merak ediyorum ama saygı duyuyorum. İmzalar atıldığında herkes neyin ne olduğunu görecek." cevabını verdi.

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