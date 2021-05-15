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Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olay gönderme!

15.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan şampiyonluk sonrası olay yaratan paylaşım... Süper Lig'de 42. hafta sonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Siyah-beyazlılar şampiyonluğu coşkuyla kutlarken en yakın rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi. Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası paylaştığı videoya adeta misilleme yapan Beşiktaş, "Bird Hunter" oyunun farklı bir versiyonunu "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!" ifadeleriyle yayınladı.

Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Süper Lig'de 42. hafta sonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Siyah-beyazlılar şampiyonluğu coşkuyla kutlarken en yakın rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası paylaştığı videoya adeta misilleme yapan Beşiktaş, "Bird Hunter" oyunun farklı bir versiyonunu "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!" ifadeleriyle yayınladı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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