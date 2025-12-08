Beşiktaş tribünlerinden tepki! İstifa sesleri stadyumu inletti

Beşiktaş Gaziantep ile Tüpras Stadyumunda 2-2 beraber kaldı. Maçın ardından tribünler oyunculara, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve yönetime sert sözlerle tepki gösterdiler.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI GELDİ!

Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından teknik direktör Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti. Siyah-beyazlı tribünler, maç sonrası bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Beşiktaş, iç sahada 4 maçtır kazanamıyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Kartal da bu puan kayıplarının ardından tribünlerden yüksek sesle istifa tepkileri gelmeye başladı.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemindeki istikrarsız performans devam ediyor. Kartal Sergen Yalçın ile 14 maçta 1.57 puan ortalamasını tutturabildi.

• 14 maç

• 6 galibiyet

• 4 beraberlik

• 4 mağlubiyet

• 1.57 puan ortalaması