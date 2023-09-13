Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş’ta, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in sözleşmesi uzatıldı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yeni mukavele imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de bir araya geldiği Fernandes’e yeni dönemde başarılar diledi.

"SÖZLEŞME UZATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gedson Fernandes ise duygularını, “Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.

Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur.

Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak” cümleleriyle aktardı.

