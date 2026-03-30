Beşiktaş'tan geleceğe yatırım: Görkem Dağıstanlı kartal yuvasında

Beşiktaş, altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bandırmaspor'un gelecek vadeden oyuncusu Görkem Dağıstanlı, resmen Beşiktaş'a transfer oldu. Genç yeteneğin transferi, siyah beyazlı camiada heyecan yarattı.

Burak Kavuncu

Siyah Beyazlılar, Bandırmaspor'un 14 yaşındaki yeteneğini kadrosuna kattı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, geleceğin yıldızlarını keşfetme ve bünyesine katma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Siyah beyazlılar, Bandırmaspor altyapısında yetişen 2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı'yı renklerine bağladı. Transfer, Bandırmaspor tarafından resmi olarak duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bandırmaspor, genç oyuncuya bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.

''Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı’nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Görkem Dağıstanlı'nın transferi, Beşiktaş'ın genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. 14 yaşındaki hücum oyuncusunun, Beşiktaş altyapısında gelişimini sürdüreceği ve gelecekte A takıma yükselme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Dağıstanlı'nın, özellikle forvet ve ofansif bölgelerde görev aldığı, bitiriciliği yüksek ve asist yeteneği olan bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş altyapısı, son yıllarda önemli oyuncular yetiştirerek Türk futboluna kazandırmıştı. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi isimler, Beşiktaş altyapısından yetişerek A takıma yükselmiş ve önemli başarılara imza atmışlardı. Görkem Dağıstanlı'nın da aynı başarıyı göstermesi ve gelecekte Beşiktaş'a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Görkem Dağıstanlı transferi, Beşiktaş'ın altyapı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Siyah beyazlılar, genç yeteneklere yatırım yaparak hem gelecekteki kadrolarını güçlendirmeyi hem de Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyor. Dağıstanlı'nın Beşiktaş'taki performansı merakla beklenirken, genç oyuncunun gelecekte adından sıkça söz ettireceği öngörülüyor.

