Beşiktaş'tan genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Ümit Milli Takım'da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

1 AY YOK

18 yaşındaki genç futbolcu, sakatlığının ardından 25-30 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."