SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

18.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier için temaslarına devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon takımda kalmak isteyen iki oyuncunun kulüpleri ile anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'i takımda tutmak için girişimlerine hız verdi.

Ghezzal ve Rosier'den siyah beyazlı takımda kalma konusunda olumlu cevap alan yönetim kurulu, futbolcuların kulüpleri ile anlaşmaya çalışıyor.

Beşiktaş, Leicester City ile 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. İngiliz ekibi ile devam eden görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı.

Siyah beyazlılar, Rosier'i ise 1 yıl daha kiralık olarak kadroda tutmayı hedefliyor. Portekiz ekibi ile Beşiktaş arasında yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu yok.

Sporting Lizbon, 2 yıl önce bonservisine 5 milyon Euro ödediği 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro istiyor.

Bu talebi yüksek bulan siyah beyazlılar, Rosier'i 1 yıl daha kiralamak için teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta 19 maça çıkan Ghezzal 1 gol attı, 10 asist yaptı. 20 karşılaşmada görev yapan Rosier ise 2 gol attı, 4 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Aboubakar baba olduAboubakar baba oldu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılıyor

Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılıyor

Mesut Özil en popüler futbolcu oldu

Mesut Özil en popüler futbolcu oldu

Gökhan Töre'ye izin yok

Gökhan Töre'ye izin yok

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

Beşiktaş'tan flaş transfer atağı!

Beşiktaş'ta seyahat bitiyor

Beşiktaş'ta seyahat bitiyor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye izin yok

Gökhan Töre'ye izin yok

Aboubakar baba oldu

Aboubakar baba oldu

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş beIN SPORST hakkında açıklama

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş açıklaması!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.