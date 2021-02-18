Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'i takımda tutmak için girişimlerine hız verdi.

Ghezzal ve Rosier'den siyah beyazlı takımda kalma konusunda olumlu cevap alan yönetim kurulu, futbolcuların kulüpleri ile anlaşmaya çalışıyor.

Beşiktaş, Leicester City ile 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. İngiliz ekibi ile devam eden görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı.

Siyah beyazlılar, Rosier'i ise 1 yıl daha kiralık olarak kadroda tutmayı hedefliyor. Portekiz ekibi ile Beşiktaş arasında yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu yok.

Sporting Lizbon, 2 yıl önce bonservisine 5 milyon Euro ödediği 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro istiyor.

Bu talebi yüksek bulan siyah beyazlılar, Rosier'i 1 yıl daha kiralamak için teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta 19 maça çıkan Ghezzal 1 gol attı, 10 asist yaptı. 20 karşılaşmada görev yapan Rosier ise 2 gol attı, 4 asist yaptı.

