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Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması... Beşiktaş Kulübü, Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama:

"Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
gökhan töre Beşiktaş

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