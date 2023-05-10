SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Valerien Ismael'in yeni adresi herkesi şaşırttı

Beşiktaş'tan gönderilmişti! Valerien Ismael'in yeni adresi herkesi şaşırttı

10.05.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ligin 11. haftasında alınan mağlubiyet sonrası takımdan gönderilen teknik direktör Valerien Ismael'in yeni adresi resmen belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan gönderilmişti! Valerien Ismael'in yeni adresi herkesi şaşırttı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı belli oldu. İngiltere Championship ekibi Watford, teknik direktörlüğe Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

3424958_810x458

İngiliz temsilcisinin Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga, Fransız teknik adamın transferiyle ilgili, "Valerien'in deneyimine sahip birini Watford'da ağırlayabilmek kulübümüz için iyi bir haber. Hepimiz onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

FvyqTdWWcAAbB-H

Watford, resmi twitter hesabından Valerin Ismael transferini "Valerien Ismael'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta tutunamamıştı, geri dönme kararı aldı!Beşiktaş'ta tutunamamıştı, geri dönme kararı aldı!
''F.Bahçeliler, G.Saray kazansın istiyor''''F.Bahçeliler, G.Saray kazansın istiyor''
İrfan Can Eğribayat'tan olay sözler!İrfan Can Eğribayat'tan olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş watford valerien ismael beşiktaş atan ligi iyet kulübün

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Canlı yayında Okan Buruk'a seslendi! ''3 tane zibidi tweet attı diye...''

Canlı yayında Okan Buruk'a seslendi! ''3 tane zibidi tweet attı diye...''

İmzalar atılıyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

İmzalar atılıyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Süper Lig'in yıldızıydı, sözleşmesi feshedildi!

Süper Lig'in yıldızıydı, sözleşmesi feshedildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.