Beşiktaş'tan gönderilmişti! Valerien Ismael'in yeni adresi herkesi şaşırttı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı belli oldu. İngiltere Championship ekibi Watford, teknik direktörlüğe Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İngiliz temsilcisinin Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga, Fransız teknik adamın transferiyle ilgili, "Valerien'in deneyimine sahip birini Watford'da ağırlayabilmek kulübümüz için iyi bir haber. Hepimiz onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Watford, resmi twitter hesabından Valerin Ismael transferini "Valerien Ismael'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde duyurdu.

