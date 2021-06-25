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Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı!

25.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon ara transferde Galatasaray'ın yolunu tutan ve oynadığı futbolla alkışları üzerine toplayan Halil Dervişoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Halil'in, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından çok istendiği ve transfer için olumlu rapor verildiği öğrenildi. Bununla beraber Beşiktaş yönetiminin, genç golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı!

Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadel etmek için kolları sıvadı. Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da sonlandıran Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Halil Dervişoğlu'nun transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu gelişmenin ardından Halil için bir teklif yaptığı aktarıldı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Milli futbolcu için girişimlerin devam ettiği ve Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi yapıldı.Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.

GALATASARAY NE YAPACAK?

Galatasaray'ın ise henüz Halil Dervişoğu için bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Fatih Terim'den gelecek rapora göre hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar milli yıldız için herhangi bir teklif yapmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok kötü bir oyuncu. Bir Beşiktaşlı olarak Halil dervişoğlu ve Kenan karaman transferlerini beğenmiyorum. gs sevbiyesinde ki takımlardarda oynasın bu oyuncular. Beşiktaş onlara on gömlek büyük gelir. Türkiyenin en büyyük takımında oynamak için Rachid ghezzal gibi Anderson talisca gibi kalite lazım

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