Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı!

Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadel etmek için kolları sıvadı. Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da sonlandıran Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Halil Dervişoğlu'nun transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu gelişmenin ardından Halil için bir teklif yaptığı aktarıldı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Milli futbolcu için girişimlerin devam ettiği ve Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi yapıldı.Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.

GALATASARAY NE YAPACAK?

Galatasaray'ın ise henüz Halil Dervişoğu için bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Fatih Terim'den gelecek rapora göre hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar milli yıldız için herhangi bir teklif yapmadı.



