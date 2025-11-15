Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder açıklaması! "Fenerbahçe'den bonservisini alacağız"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz Ünder ve Sarı-Lacivertliler’de kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş’la adı anılan İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalar yaptı.

"CENGİZ ÜNDER’İN BONSERVİSİ ALINACAK"

Cengiz Ünder’in durumu hakkında konuşan Adalı, “Cengiz Ünder’in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda %70’inde, %100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız.” ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ KONUSU

İrfan Can Kahveci ile ilgili soruya yanıt veren Adalı, “İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe’nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim.” dedi.