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Beşiktaş'tan Jimmy Cabot sürprizi! Fransız basınını duyurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Fransız basını Beşiktaş'ın yurt dışına transfer olmayan Jimmy Cabot ile ilgilendiğini yazdı.

Fransa Ligue 2 ekibi Lorient'te top koşturan Jimmy Cabot sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi bitecek olan Jimmy Cabot ile Beşiktaş ve Marsilya'nın ilgilendiği iddia ediliyor.

France Football'un haberine göre 26 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Jimmy Cabot, Marsilya ve Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Aralık ayında Lorient ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Jimmy Cabot, sezon sonunda Fransa'dan ayrılmak istiyor.

Yurt dışına transfer olmayı hedefleyen Jimmy Cabot'un Marsilya'nın ilgisine sıcak bakmadığı aktarıldı. Fransız futbolcu ile yurt dışından ilgilenen tek kulübün Beşiktaş olduğu vurgulandı. Jimmy Cabot ile Beşiktaş anlaşmaya varırsa transfer bonservis bedeli olmadan gerçekleşecek.

JIMMY CABOT GOLLERİ VE ASİSTLERİ

Troyes altyapısında yetişen Jimmy Cabot, 2016 yılında Lorient'e imza atmıştı. Jimmy Cabot bu sezon Fransa Ligue 2'de mücadele eden Lorient ile 30 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Başta sağ kanat olmak üzere her iki kanatta görev yapabilen Jimmy Cabot, kulüpler kariyerinde toplam 202 maçta 23 gol ve 24 asist üretti.

(FUTBOL ARENA)


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