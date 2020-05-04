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Beşiktaş'tan Karius açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2020 23:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Karius hakkında açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Karius açıklaması geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir."

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