Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Karius açıklaması geldi.
"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir."
Falcao transferine nokta koyuldu!
Trabzonspor antrenmanlara başladı
Teknik direktör belli oluyor!
Diagne ev sahibini tehdit etti
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
Fenerbahçe'de 45 gün sonra sahaya indi!
Beşiktaş'tan sürpriz transfer!
Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!
Sörloth karantina sürecini anlattı
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi
3 futbolcu korona pozitif çıktı
Balotelli'den "dayak yedi" iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum