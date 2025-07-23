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Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Kariyerine Portekiz devi Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun takımda mutsuz olduğu öğrenildi. Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girdi.

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem'in menajerine talimat verdiği ve takım arayışlarına başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Beşiktaş tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti 1

Fenerbahçe'nin kendisine ilgisine teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı reddetti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti 2

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile iyi ilişkilerini kullanarak bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi alan Serdal Adalı, milli oyuncunun bonservisinin 20 milyon Euro'nun altında olduğunu öğrendi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GELMEYE HAZIR

Beşiktaş tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti 3

Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, bonservisinin ödenmesi durumunda siyah-beyazlı kulübe imza atmaya hazır olduğunu Serdal Adalı'ya iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu beşiktaş
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