Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem'in menajerine talimat verdiği ve takım arayışlarına başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin kendisine ilgisine teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı reddetti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile iyi ilişkilerini kullanarak bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi alan Serdal Adalı, milli oyuncunun bonservisinin 20 milyon Euro'nun altında olduğunu öğrendi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GELMEYE HAZIR

Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, bonservisinin ödenmesi durumunda siyah-beyazlı kulübe imza atmaya hazır olduğunu Serdal Adalı'ya iletti.