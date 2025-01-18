Beşiktaş'tan kötü istatistik: En son 2024 yılında...

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta yine evinde oynadığı maçta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyeti pekiştirme şansını değerlendiremedi.

BEŞİKTAŞ'TA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Kartal, bu sonuçla ligdeki son 4 müsabakanın 3’ünden de beraberlikle ayrılmış oldu. Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor’a ise gol atamadan sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu süreçteki tek 3 puan ise geçtiğimiz hafta Bodrum FK’ya karşıydı.

EN SON 2024 YILINDA

Golsüz beraberliğin ardından Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden Kartal, üst üste 2 galibiyet yaşama şansını da değerlendiremedi.

Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında ligde arka arkaya 3 puan almayı başardı. Beşiktaş, söz konusu dönemde önce iç sahada Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda da Kayserispor’u 3-0 mağlup etmişti.