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Beşiktaş'tan maç sonunda kırmızı kart tepkisi! ''Şimdi gidip izleyeceğiz''

21.10.2023 21:43 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ligde 3. yenilgisini yaşadı.

Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Icardi'nin golleriyle rakibine yenilen siyah-beyazlı ekip, Mert Günok'un ilk yarıdaki kırmızı kartı sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Icardi'nin 26. dakikadaki golüne, 69. dakikada Chamberlain ile cevap veren Beşiktaş, 82. dakikada Icardi'nin penaltıdan attığı golle RAMS Park'taki mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 16 puanda kalırken, Galatasaray 25 puana yükseldi.

MERT GÜNOK KARİYERİNİN İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ

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Sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçında Galatasaray karşısına çıkan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, derbinin 30. dakikasında gördüğü kırmızı kartla müsabakayı tamamlayamadı.

Savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'yi karşılaşmak için kalesini terk eden tecrübeli kalecinin ceza sahası dışında topa elle temasının ardından hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da inceledi ve Mert'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu kart ayrıca Mert'in futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Mert'in yerine kaleye Ersin Destanoğlu geçerken, Milot Rashica kenara alındı.

MAÇ SONUNDA TEPKİ! ''ŞİMDİ GİDİP İZLEYECEĞİZ''

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Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Kırmızı kart pozisyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tayfur Bingöl, "Derbide mağlubiyet için üzgünüz. Her şeyimizi verdik. Şanssız pozisyonlar olmasaydı, bugün galibiyetle ayrılabilirdik. Kırılma anı 10 kişi kaldığımız pozisyon olabilir. Kırmızı kart var emin değiliz, onu şimdi gidip içeride izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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