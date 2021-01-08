Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro

6-0'lık Rizespor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "İlgileniyoruz. Şartlar uyarsa transfer olabilir" dediği Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

34 yaşındaki yıldız oyuncu, siyah beyazlı yönetimden yıllık 4 milyon Euro'dan 2.5 yıllık bir sözleşme istedi. Beşiktaş ise Mandzukic'e 6 aylık bir sözleşme teklifinde bulundu. Kartal’ın 6 aylık teklifi 1 milyon Euro.

YENİ SÖZLEŞME SEZON SONUNDA

6 aylık anlaşma sağlanırsa sezon sonunda Mario Mandzukic ile yeniden masaya oturulacak. 6 aylık periyotta yıldız oyuncunun göstereceği performans yeni sözleşme konusunda çok önemli. Mandzukic’in kontratının uzatılıp uzatılmaması, oyuncunun çıktığı maç sayısı ve gösterdiği performansa göre şekillenecek. 34 yaşındaki isim Beşiktaş’ın bu önerisine sıcak bakıyor. Mandzukic, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul ederse önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak.

TEMMUZ AYINDAN BERİ BOŞTA

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Wolfsburg gibi kulüplerde forma giydi. Mario Mandzukic son olarak Juventus’tan Katar'ın Al Duhail kulübüne bedelsiz şekilde transfer olmuştu. 5 Temmuz 2020 tarihinde Katar Lig'i takımlarından Al Duhail'den ayrılan Mario Mandzukic şu an kulüpsüz.

(AKŞAM)