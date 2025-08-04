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Beşiktaş'tan Marsilya'nın kanat oyuncusu Jonathan Rowe için atak!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fransız temsilcisi Marsilya’dan Jonathan Rowe için atağa kalkıyor. Fransız ekibi kanat bölgesindeki bolluk nedeniyle oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan Marsilya'nın kanat oyuncusu Jonathan Rowe için atak!
Burak Kavuncu

Beşiktaş uzun zamandır uğraştığı kanat transferi için listesine yeni bir isim ekledi. Marsilya’dan Jonathan Rowe için temaslarını sürdürüyor.

MARSİLYA AYRILIĞA SICAK

Beşiktaş tan Marsilya nın kanat oyuncusu Jonathan Rowe için atak! 1

Fransız devi Marsilya kadrosunun ön tarafında oluşan bolluk sebebiyle oyuncu satışı yapmak istiyor. Juventus’dan Weah, Feyenoord’dan Paixao’yu ve bonservisi elinde olarak Aubameyang’ı transfer eden Fransız temsilcisi, kadrosunda bulunan Greenwood’u da hesaba katınca Rowe’un ayrılığına sıcak bakıyor.

LİGE YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Beşiktaş tan Marsilya nın kanat oyuncusu Jonathan Rowe için atak! 2

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın ligin başlamasına çok kısa bir süre kala bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve Rowe’u bir an önce bitirmek istediği bildirildi.

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