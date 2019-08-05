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Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la ilgili ortaya atılan transfer iddiası ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan ve maaş pazarlığı süren yıldız futbolcu için siyah beyazlı ekibin devreye girdiği belirtilmişti. Kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması!

Beşiktaş ile prensipte anlaştığı iddia edilen Slovak savunmacı Martin Skrtel için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermesinin ardından çeşitli kulüplerle görüşen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş ile prensipte anlaştığı ve söz kestiği iddia edilmişti.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetici Umut Güner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Skrtel ile anlaştığımız haberleri doğru değil." dedi.

Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Martin Skrtel Beşiktaş Umut güner

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