Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması!

Beşiktaş ile prensipte anlaştığı iddia edilen Slovak savunmacı Martin Skrtel için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermesinin ardından çeşitli kulüplerle görüşen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş ile prensipte anlaştığı ve söz kestiği iddia edilmişti.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetici Umut Güner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Skrtel ile anlaştığımız haberleri doğru değil." dedi.

Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.

