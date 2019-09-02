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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2019 21:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup'un durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un sol arka üst adale grubunda ağrı hissettiği belirtilirken, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup

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