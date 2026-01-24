Beşiktaş'tan orta sahaya İsviçre çıkarması: Djibril Sow gündemde!

Siyah-Beyazlılar, Sevilla'nın yıldızını transfer etmek için harekete geçti

Beşiktaş, ara transfer döneminde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Savunma hattına takviye arayışları sürerken, orta saha bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi: Djibril Sow.

İSPANYOL BASINI DUYURDU!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, siyah-beyazlılar Sevilla'da forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, Sow için Sevilla'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün, yeni transferler yapabilmek için oyuncu satışı yapmaya sıcak baktığı ve bu durumun Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği belirtiliyor.

Marca'nın haberine göre, Beşiktaş, Djibril Sow için 6 ila 8 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği gelen bilgiler arasında. Sow'un da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ve kariyerine Türkiye'de devam etmeye istekli olduğu ifade ediliyor.

DJIBRIL SOW'UN ÖZELLİKLERİ...

Djibril Sow, güçlü fiziği, top tekniği ve oyun görüşüyle tanınıyor. Orta sahada hem defansif hem de ofansif görevleri başarıyla yerine getirebilen Sow, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Sevilla'ya 2023 yazında transfer olan Sow, İspanyol ekibinde beklenen performansı sergileyemedi ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın orta saha rotasyonunda önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Sow'un gelmesiyle birlikte mevcut orta saha oyuncularından birinin takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Bu ayrılığın kim olacağı ise merak konusu. Bazı kaynaklar, yabancı kontenjanı nedeniyle bir oyuncunun gönderilebileceğini iddia ediyor. Beşiktaş yönetimi, Djibril Sow transferini en kısa sürede tamamlayarak takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktörün de bu transfere onay verdiği ve Sow'un takımın oyununa önemli katkı sağlayacağına inandığı belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Djibril Sow transferi, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki en önemli hamlelerinden biri olabilir. İsviçreli oyuncunun takıma katılması, orta sahadaki rekabeti artıracak ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir. Ancak transferin gerçekleşmesi durumunda yaşanacak olası ayrılıklar da merakla bekleniyor. Beşiktaş taraftarları, Sow transferinin sonuçlarını ve takımın geleceğini yakından takip edecek.