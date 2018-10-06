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Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

Forvet transferinde istediği alamayan, elindeki 1. forveti Negredo'yu da gönderen Beşiktaş, Soldado’yu düşük bir bonservis bedeli ile almayı planlıyor. Fenerbahçe yönetiminin tutumu merak ediliyor.

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Transfer döneminde beklenen forvet takviyesini yapamadığı için büyük kriz yaşayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geliyor... Devre arasında mutlaka bir golcü almak isteyen siyah beyazlı takım Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Roberto Soldado'yu gündemine aldı.

İLK HEDEF DÜŞÜK MALİYET!

Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında hem İspanyol yıldız hem de Fenerbahçe ile görüşerek resmi teklif yapacağı öğrenildi. Hedef, Soldado'yu düşük bir bonservis bedeli ile kadroya katmak.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİR Mİ?

Burada belirleyici nokta, Fenerbahçe'nin tavrı olacak... Sarı-Lacivertliler maaş yükünden kurtulmak için teklife sıcak bakabilir. Ancak yönetim olası taraftar tepkisini de hesaba katabilir.

TEKLİF GELİRSE 'EVET' DİYECEK

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Roberto Soldado'nun Beşiktaş'tan teklif alması halinde kabul edeceği konuşuluyor. Soldado, Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 12 gol kaydetti.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe soldado Beşiktaş

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