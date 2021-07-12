Beşiktaş'tan Rosier ve Sporar'a 10 milyon euro

Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre; Beşiktaş, Rosier için Sporting'e 3 milyon euro önerdi. Ancak, Galatasaray devreye girince Siyah-Beyazlılar fiyat artırdı. Kartal, Fransız sağ bekin yanı sıra Portekiz ekibinden Sloven golcü Andraz Sporar'ı da istedi. Lizbon temsilcisi, Beşiktaş'ın bu teklifi ne 12 milyon euro ile karşılık verdi. Siyah-Beyazlılar ise bu fi yatı çok buldu.

SPORTING MUSRATİ'Yİ ALACAK

Portekiz basını, Beşiktaş'ın, 10 milyon euroya kadar çıktığını fakat Lizbon'un 12 milyon euroda direttiğinin altını çizdi. Ojogo, Sporting Lizbon'un iki oyuncunun satışından gelecek olan bu parayı Braga'dan Al Musrati'nin transfer için kullanacağını yazdı. (AKŞAM)

