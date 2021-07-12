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Finalde penaltı kaçıran Rashford, Sancho ve Saka'ya ırkçı mesajlar

12.07.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de zafere, İngiltere'yi penaltı atışları sonrası mağlup eden İtalya ulaştı. Organizasyon boyunca tüm misafir takımların milli marşlarını ıslıklayan, rakip oyunculara lazer tutan ve yasak olmasına rağmen stada meşale sokan İngiliz taraftarlar, penaltı kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya, hakaret ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar yağdırdı. İngiliz taraftarların bu tavrı dünya basınında gündeme oturdu. İşte detaylar…

Finalde penaltı kaçıran Rashford, Sancho ve Saka'ya ırkçı mesajlar

11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayan EURO 2020 heyecanı Londra'da oynanan final maçıyla sona erdi. Dev maçta İtalya, İngiltere'yi Wembley Stadı'nda 90 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmaların son dakikasında İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate penaltı atışları için Jadon Sancho ve Marcus Rashford'ı oyuna aldı ancak İngiltere'de Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken, Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı.

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Belotti ve Jorginho'nun penaltıları kaçırdığı İtalya, Berardi, Bonucci ve Bernardeschi'nin golleriyle EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştı.

YİNE İNGİLİZ TARAFTARLAR YİNE SKANDAL!

Turnuva boyunca tüm misafir takımların milli marşlarını ıslıklayan, final sonrası İtalyan taraftarlara saldıran İngiliz taraftarlar yine bir skandala imza attı.

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İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Londra'da kupayı kaybetmeyi hazmedemeyen İngilizlerin iğrenç mesajları da ortaya çıktı.

İngiliz taraftarlar penaltıyı kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya ırkçı hakaretlerde bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Milli Futbol Takımı
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