Finalde penaltı kaçıran Rashford, Sancho ve Saka'ya ırkçı mesajlar

11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayan EURO 2020 heyecanı Londra'da oynanan final maçıyla sona erdi. Dev maçta İtalya, İngiltere'yi Wembley Stadı'nda 90 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenerek şampiyon oldu.

PENALTILAR İÇİN ALDIĞI 2 YILDIZ DA ATIŞI KAÇIRDI

90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmaların son dakikasında İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate penaltı atışları için Jadon Sancho ve Marcus Rashford'ı oyuna aldı ancak İngiltere'de Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken, Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı.

Belotti ve Jorginho'nun penaltıları kaçırdığı İtalya, Berardi, Bonucci ve Bernardeschi'nin golleriyle EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştı.

YİNE İNGİLİZ TARAFTARLAR YİNE SKANDAL!

Turnuva boyunca tüm misafir takımların milli marşlarını ıslıklayan, final sonrası İtalyan taraftarlara saldıran İngiliz taraftarlar yine bir skandala imza attı.

İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Londra'da kupayı kaybetmeyi hazmedemeyen İngilizlerin iğrenç mesajları da ortaya çıktı.

İngiliz taraftarlar penaltıyı kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya ırkçı hakaretlerde bulundular.



